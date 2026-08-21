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Gündem
TRT Haber 21.08.2026 11:54

Bakan Çiftçi: Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, "Türkiye, inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir" dedi.

Bakan Çiftçi: Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Muhacire ensar olmak" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darda kalana kapı açmayı medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir millet olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir" sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu vizyonun kendileri için en önemli rehber olduğunu ifade etti.

 

Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlumların sesi olma kararlılığını koruduğunu belirterek şunları kaydetti;

Bizler, darda kalana kapısını açmayı, yurtsuz kalana yurt olmayı inancının ve medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir milletiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz." sözleri; mazlum ve mağdurlar için bir umut, tüm dünya için bir ders, bizim içinse en önemli rehberdir.

Ukrayna'daki savaş sırasında ateş çemberinden kurtardığımız Ahıska Türkü soydaşlarımız, zorlu yolculuklarını ve sonrasında Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Sınır kapımızdan girerken bir elinde peşkire sardığı Kur’an-ı Kerim’i, diğer yanında vefat eden evladının yadigârı Boncuk isimli kedi yavrusunu gözü gibi koruyan Kibriya Annemizin hikâyesi, merhamet medeniyetimizin ne anlama geldiğinin en somut örneğidir.

Bitlis'te kalıcı konutlar teslim ediliyor

Dört yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz, bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda inşası yürütülen kalıcı konutlar, Bitlis Valiliğimizin çalışmalarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İnşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor; tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak, tüm hak sahibi soydaşlarımız en kısa sürede kendi evlerine, güvenli yuvalarına kavuşacak.

İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olmaya; İslam'ın o yüce şefkatiyle mağdurun ve mazlumun elinden tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

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