Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari iki isim Marmaris'te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "firari" olarak aranan şüphelilerin izini süren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yerini tespit etti. Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçış planı yaptığı ve Marmaris’in Bozburun bölgesinde gizlendikleri belirlendi.

İstanbul ve Muğla emniyetinden koordineli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen istihbarat üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Bozburun’da belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında, suç örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya sevk edilmeleri bekleniyor.