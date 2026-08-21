CİMER Bülten'in temmuz sayısı yayınlandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CİMER Bülten'in yeni çıkan sayısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaş odaklı siyasi vizyonuyla temelleri 1994 yılında atılan CİMER, devlet ile millet arasındaki iletişimin en güçlü kanallarından biri olmayı sürdürüyor.

CİMER’in kamu hizmetlerinin sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığımız “CİMER Bülten”in Temmuz sayısı, İletişim Başkanlığımızın aylık yayınları arasında yerini aldı.

CİMER Bülten’in, kamu hizmetlerinin ifasında iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum."