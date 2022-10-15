Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı. Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 13:28
- 13:35
- 13:26
- 13:15
- 12:38
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz