Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Burgazada Dünya Kupası yolcusu
TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.
TCG BURGAZADA, 1 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı”na katılmak amacıyla, Foça’da düzenlenen tören ile Katar’a uğurlandı.#MSB pic.twitter.com/yHlPwM4VgH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2022
Etiketler: Dünya Kupası Katar Türk Silahlı Kuvvetleri
Son Haberler
- 12:10
- 12:14
- 11:57
- 11:45
- 11:47
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz