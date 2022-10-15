Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bartın'da meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmaların birçok kuruluşun ve sahadaki bakanların katılımıyla aralıksız sürdüğünü aktardı.

"Kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir"

Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi.

Adli makamların, herkesin canını, ciğerini yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacağını, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacağını vurgulayan Erdoğan, Bartın'a gideceğini ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğini belirtti.

Hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Bartın'ın yanı sıra İstanbul'a ulaştırılan yaralılara acil şifalar diledi.