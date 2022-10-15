İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, arama-kurtarma çalışmalarını başta TTK ekiplerinin yaptığını söyledi:

"Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Üzüntülü hadiseler de yaşandı, sevinçler de yaşandı zaman zaman. Saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarmasının sevincini de paylaştık."

Bakan Dönmez, tüm zorluklara rağmen çalışmalara katılam herkese teşekkür etti:

"Şu anda biz Kuyubaşı'ndayız. Bu olay buradan 350 metre aşağıda oldu. Ama bir 2500 metre, yani 2 buçuk kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Bu zorluklara rağmen çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza, bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

"Helalleştik ama arkasını getiremedik"

Bakan Dönmez, 3 hafta önce yaptığı ziyareti anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı:

"Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz."

"Daha üç hafta önce bu kardeşlerimizle birlikteydik, helalleştik ama arkasını getiremedik."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasıyla ilgili bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/fnDNdNIkq9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

Bakan Dönmez 20 Eylül'de ziyaret etmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 20 Eylül'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ne ziyarette bulunmuştu.

İşçilerle bir araya gelen Dönmez, incelemenin ardından Bartın'dan ayrılmıştı.