Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Kaynak: AA