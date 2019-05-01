Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz.

Kul hakkında hassasiyet göstermeyen başka hiçbir konuda hakkaniyet gösteremez. Alın teri ile nafakasını kazanmaya çalışan insanı kategorize etmek emeğe saygısızlıktır.

Kimsenin sendikaları arka bahçeleri haline getirmeye çalışmasına müsaade etmeyiz.

Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları, sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz.

Kimi sendikaları makbul kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır.

Hükümezlerimiz döneminde sosyal hizmetler olanaklarını insan odaklı bir şekilde geliştirdik. Memurlara toplu sözleşme hakkı bizim dönemimizde gelmiştir.

Ayrıntılar gelecek...