AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP’nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk.

Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu.

Kaynak: TRT Haber