Akar, TÜYAP'taki IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na gelen savunma bakanları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Ardından Cibuti Savunma Bakanı Ali Hassan Bahdon ile görüşen Akar'ın bir sonraki konuğu Guatemala Savunma Bakanı Luis Miguel Ralda Moreno oldu.

Uganda Savunma Bakanı Rwamirama Bright ile de görüşen Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ihor Pavlovskyi de kabul etti. Akar, Zambiya Savunma Bakanı Davies Chama ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde askeri ve savunma alanlarında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA