Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları neticesinde terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği ifade edildi.

Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ktSlLjBKuS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber