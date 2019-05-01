Edirne'nin Keşan ilçesinde dün jandarma ekipleri, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ı, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K. ve M.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.Y. ile aynı araçta yakalamıştı.

MLKP terör örgütü mensubu Ceyhan'ın işlemleri tamamlandı. Azimet Ceyhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ceyhan ile gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA