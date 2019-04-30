Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütlerine ve terör örgütü üyelerine yönelik kapsamlı operasyonları devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniceçiftlik köyü yakınlarında içerisinde 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

FETÖ ve PKK şüphelileriyle birlikte yakalandı

Yapılan GBT sorgulamasında araçta bulunan şüphelilerin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride bulunan MLKP üyesi Azimet Ceyhan, FETÖ'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan eski subaylar M.A. ve M.A.K., 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Z.Y. adlı kadın ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. oldukları belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Tutuklandı

MLKP terör örgütüne bağlı Emekçi Halk Birliği'nin sözde sorumlusu olan ve hakkında 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, ayrıca 3 faili meçhul cinayet ve 3 yasa dışı eyleme katılmaktan da aranan Azimet Ceyhan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Azimet Ceyhan, Terörden Arananlar Listesi’nde 1.500.000 TL ödülle "Mavi Kategoride" yer alıyordu.

Kaynak: TRT Haber