İlçe Seçim Kurullarına tanınan sürede sona gelinmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazartesi günü İstanbul kararı için toplanacak.

AK Parti ve MHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve sandık görevlilerinin kamu görevlileri arasından seçilmediği iddiası üzerine YSK, ilçe seçim kurullarından bilgi istemişti. 39 ilçe seçim kurulu, iddialarla ilgili istenen bilgi ve belgeleri araştırmaya başladı. Kurulların büyük bir kısmı belgeleri YSK'ya gönderdi.

Bazı seçim kurulları ise istenen belgeleri henüz tamamlayamadı. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından YSK, İstanbul ile ilgili olağanüstü itirazı pazartesi günü gündemine alacak.

MHP'nin Maltepe itirazı da İstanbul ile birlikte değerlendirilecek

MHP'nin Maltepe itirazıyla ilgili Maltepe 1'inci ve 2'inci İlçe Seçim Kurulları, kendilerinden istenen belgeleri hazırladı. Ancak YSK'nın Maltepe'deki itirazı da İstanbul geneli ile birlikte değerlendirmesi bekleniyor. YSK, HDP'nin KHK'lılar ile ilgili verilen mazbata kararına yaptığı ikinci olağanüstü itirazı da reddetti.

Bu kararla birlikte itiraz konusu 6 seçim bölgesinin belediye başkanları kesinleşti.

Diyarbakır'ın Bağlar, Van'ın Tuşba, Çaldıran ve Edremit ilçeleri ile Erzurum'un Tekman ve Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde en çok oyu alan ikinci adaya mazbata verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: TRT Haber