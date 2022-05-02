Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü. Çavuşoğlu, Zardari'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
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