Kimi sevdiklerinden uzakta ilk bayramını geçiriyor kimi ise kaç bayramı ailesinden ayrı geçirdiğini bile hatırlamıyor. Ancak içlerindeki vatan sevgisi, ailelerinden ayrı olsalar da bayram coşkusunu yaşamalarını sağlıyor.

Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzü muhafızları.

Gökyüzü nöbeti bayramda da sürüyor

Mehmetçik öncelikle Şile Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı’nda temel eğitimini alıyor.

Görevini başarıyla yürüten uçaksavarcılar, tehditleri elleri tetikte bekliyor.

Görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı silah arkadaşlarıyla karşılıyor. Türk hava sahasının koruyucuları, vatani sorumluluklarını bayramda da aynı hassasiyetle yerine getiriyor.

Bayramı evinden uzakta geçiren Mehmetçik, telefonla hasret gideriyor

Aileler, çocuklarının icra ettiği kutsal vazifenin haklı gururunu taşıyor. Komutanlarına emanet ettiği yavrularını dualarla bekliyor.

Gökyüzünün yılmaz bekçileri, nöbetlerini bayramda da sürdürmeye devam ediyor.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Faruk Ölge

Kurgu: Yaşar Aslan