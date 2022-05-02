Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı.

Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi.

Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.

Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak

Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

Son toplantı 10 Mayıs'ta

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek.

3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.