Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."