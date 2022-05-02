Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Emine Erdoğan bayram mesajında, "Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 2, 2022
Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin #RamazanBayramı'nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Wrsj4FA41a
Etiketler: Emine Erdoğan Ramazan Bayramı
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