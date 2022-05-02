Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
Mehmetçik vatan savunması için bayramda da görevinin başında. Iğdır Elmagöl Üs Bölgesinde nöbet tutan jandarma komandolar, yağmurlu havada bayramlaştı. Nöbet tutan askerlerden biri, eşi ve çocuklarının sürpriz ziyareti ile büyük mutluluk yaşadı.
Eller tetikte, gözler sınırda.
Mehmetçik, her şart ve koşulda görevinin başında.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Elmagöl Üs Bölgesi'ndeki komandolar da Ağrı Dağı'nın eteklerinde bayramda da vatan nöbetinde.
Mehmetçik Ramazan Bayramı’nı elleri tetikte, vatan nöbetinde geçiriyor. Mehmetçiğin nöbet noktalarından biri olan Iğdır Elmagöl Üs Bölgesi’ndeki bayramlaşmayı @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/JJDQIaSa1l— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2022
Askerlerden biri ailesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı
Komandolar, soğuk hava ve yağış altında üs bölgesinde bayramlaştı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Nöbetteki bir asker içinse sürpriz vardı. Günlerdir görmediği eşi ve çocukları ziyaretine geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Komandoların 2 bin rakımdaki bayramlaşması baklava ikramıyla tatlandı.
Etiketler: Mehmetçik
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