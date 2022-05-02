Eller tetikte, gözler sınırda.

Mehmetçik, her şart ve koşulda görevinin başında.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Elmagöl Üs Bölgesi'ndeki komandolar da Ağrı Dağı'nın eteklerinde bayramda da vatan nöbetinde.

Mehmetçik Ramazan Bayramı’nı elleri tetikte, vatan nöbetinde geçiriyor. Mehmetçiğin nöbet noktalarından biri olan Iğdır Elmagöl Üs Bölgesi’ndeki bayramlaşmayı @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/JJDQIaSa1l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2022

Askerlerden biri ailesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı

Komandolar, soğuk hava ve yağış altında üs bölgesinde bayramlaştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Nöbetteki bir asker içinse sürpriz vardı. Günlerdir görmediği eşi ve çocukları ziyaretine geldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Komandoların 2 bin rakımdaki bayramlaşması baklava ikramıyla tatlandı.