Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu MIKTA toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor. Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısına katıldı.
Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında, MIKTA dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu MIKTA 19'uncu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
#NewYork'taki yoğun günümüze #MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısıyla başladık.#Afganistan'daki durum, #COVID19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık. pic.twitter.com/jZauQrZ2KQ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 22, 2021
Açıklamada, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." dedi.
Etiketler: ABD Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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