Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu için gittiği New York'ta liderlerle görüşmesine devam ediyor.
Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile bir araya geldi.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
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