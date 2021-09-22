Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu için gittiği New York'ta liderlerle görüşmesine devam ediyor.

Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile bir araya geldi.