Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu ile Dibeybe arasında görüşme
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya Temsilciler Meclisin'in hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin telefonda görüştüğünü açıkladı.
Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.
Etiketler: Libya Mevlüt Çavuşoğlu
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