Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yatırımları ve vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları teşvik eden, ihtilafları sonlandıran ve mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, esnaf, çiftçi ve mesleki faaliyetlerde bulunanlara yönelik gelir vergisi istisnaları, vergide elektronik defter ve kayıt uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile mükelleflerin karşılıklı anlaşma veya uzlaşma yöntemiyle ihtilaflarını giderebilmeleri için sağlanacak kolaylıklar ile diğer vergisel düzenleme ihtiyaçları ele alındı.