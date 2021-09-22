Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı.

242 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,51, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 106 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 76 bin 143'ü birinci doz, 42 milyon 774 bin 152'si ikinci doz, 9 milyon 984 bin 37'si üçüncü doz olmak üzere 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.