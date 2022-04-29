Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Maarif Vakfının San Roman Kolejinin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Karakas'taki kolejin açılışında, Venezuela'nın Latin Amerika turunun son durağı olduğunu, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yarın bir araya geleceğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Venezuela 3. Ortak İş Birliği Komisyonu toplantısını da gerçekleştireceklerini anlatarak, "Bu konuda uzman ve ilgili arkadaşlar toplantılar düzenlediler. Venezuela ile siyasetten ekonomiye kısa ve orta vadeli adımlar atacağız. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli yatırımlar olarak görüyoruz." diye konuştu.

San Roman Kolejinin, Maarif Vakfının buradaki ikinci kampüsü olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte okul ve öğrenci sayısının hızla artacağına inanıyoruz. Bu konuda Venezuelalı dostlarımıza güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Maarif Vakfının kısa sürede dünyanın en büyük 5 kurumundan biri haline geldiğine değinen Çavuşoğlu, "Bu açtığımız okulların Venezuela'nın geleceğine önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Öğretmenlere ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Maarif Vakfımızla gurur duyuyoruz çünkü bayrağımızı, dilimizi ve kültürümüzü her yerde dalgalandırıyor." dedi.

"İçinde bulunduğumuz asil ve sağlam yapı, dostluk ilişkilerimizin göstergesi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia da mevkidaşı Çavuşoğlu'nun ülkelerinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli dostum Çavuşoğlu, buraya gelene kadar bütün Latin Amerika'yı dolaştı ve gerçekten ona çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle Maarif Vakfına teşekkür eden Plasencia, "İçinde bulunduğumuz asil ve sağlam yapı, dostluk ilişkilerimizin göstergesidir." dedi.

Plasencia, Türkiye ve Venezuela halkının birbiriyle kardeş olduğunu vurgulayarak, "Burada bulunan öğrencilerimizin şunu idrak etmelerini rica ediyorum, halklarımızın kültürlerini anlamak için önemli fırsatlar yakaladığınızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Latin Amerika'da çok önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Plasencia, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede yarın yapacağımız toplantılar önemli rol oynuyor. Özellikle karma ekonomik ilişkiler toplantısı, eğitimde birlik ve istişare toplantısı, yarın 3. ortak çalışma konseyini birlikte gerçekleştireceğiz. Pek çok anlaşmayı birlikte imzalama fırsatı bulacağız."

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık ise Venezuela'da 3 farklı kampüslerinin bulunduğunu belirterek, "9 okulda 67 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine kararlı şekilde devam etmekteyiz. Bu vesileyle Türkiye ile Venezuela arasında yeni ufuklar açacağına inandığımız San Roman Koleji, iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Maarif Vakfı öğrencisi, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" isimli ilahisini Türkçe seslendirdi.