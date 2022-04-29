İşçi emeklilerin hesaplarına bin 100 lira bayram ikramiyesi yatırıldı. 4B'li Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ise bugün gerçekleştirilecek.

Memur emeklilerine de bayram ikramiyeleri, mayıs aylıklarıyla birlikte bugün ödenecek.

İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de erkene alındı. Yaşlı, işsizlik ve engelli maaşı ödemeleri bugün hesaplarda olacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.