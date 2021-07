Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'da Estonya, Macaristan ve Litvanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeleri Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüşmesine ilişkin "İlişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

#Macaristan DB dostum Peter Szijjarto’yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki işbirliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Had a fruitful meeting w/my friend FM Peter Szijjarto of #Hungary on bilateral relations and cooperation on regional issues. pic.twitter.com/cKYILcYbk2

Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesini, "Dostum Peter Szijjarto’yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki iş birliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" mesajını paylaşarak değerlendirdi.

İkili işbirliğimizi görüştüğüm #Litvanya DB Landsbergis’e düzenledikleri 4. Ukrayna Reform Konferansı için teşekkür ettim.



Discussed our bilateral cooperation w/FM @GLandsbergis of #Lithuania and thanked him for organizing the 4th Ukraine Reform Conference. pic.twitter.com/8HTGEPNgVE