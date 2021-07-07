Sahte içkiye bağlı ölümlerle ilgili Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Artık sahte içki satanlar en yüksek ceza olan "olası kast ile adam öldürme" suçundan yargılanacak.

Karar, Bursa'da yaşanan bir olay üzerine alındı. İşlettikleri büfede sattıkları sahte içki nedeniyle 3 kişinin ölümüne neden olan iki kişi mahkeme önüne çıktı.

Büfecilerden birine "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 bin 200 lira, diğerine de "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 18 bin 200 lira para cezası verildi.

"Sahte içki satanlar ölüm sonucunu öngörerek satış yapmaktadır"

Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'a geldi. Yüksek Mahkeme sanıkların, kişilerin ölebileceğini açıkça öngörmelerine rağmen sahte içki satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine yerel mahkeme sanıklardan birinin "Olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay, diğerinin de maktul sayısı 2 olduğu için iki kez 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Temyiz edilen karar Yargıtay tarafından onandı ama bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen son karara itiraz etti.

Sanıkların olası kasıt değil "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu görüşünü savundu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise bu itirazı reddederek, eylemlerin "olası kastla öldürme" suçu oluşturduğu hükmünü yineledi. Karar, benzeri yargılamalarda da emsal olabilecek.