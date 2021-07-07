Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Toplu sözleşme süreci başladı
Kamu görevlilerinin 2 yıllık zam oranının belirleneceği 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci başladı. Tarafların ilk görüşmelerini 2 Ağustos'ta gerçekleştirmesi planlanıyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin süreç başladı.
Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zammın belirlendiği 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecinin takvimi belli oldu.
Sendikalar; tekliflerini, temsilcilerini ve Hakem Kurulu üye listelerini 14 Temmuz'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletecek.
Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz