Milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin süreç başladı.

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zammın belirlendiği 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecinin takvimi belli oldu.

Sendikalar; tekliflerini, temsilcilerini ve Hakem Kurulu üye listelerini 14 Temmuz'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletecek.

Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.