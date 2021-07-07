Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele PKK/KCK
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