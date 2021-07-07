Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.