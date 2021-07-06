Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden 60 yaşındaki Ataman ve 24 yaşındaki Vedat Bektaş hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2’si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 şüpheli tutuklandı

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.