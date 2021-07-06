Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyondan 9 milyon 400 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Durdurulan bir kamyondan 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü işlemlerin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.
A.K'nin kullandığı kamyonu Kestel ilçesi girişinde durduran ekipler, aracın kasasında 9 milyon 400 bin kaçak makaron buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Bursa
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