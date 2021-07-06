Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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