Sosyal medyada bir atın elektrikli triportöre bağlanarak kara yolunda koşturulduğu görüntüler, polisleri harekete geçirdi.

Kimliğini tespit edilen triportör sürücüsü ve atın sahibine "Hayvan Haklarını Koruma kanuna" muhalefet etmekten 2 bin 66 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten de 2 bin 834 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, atı taşıyan triportör sürücüsü ve atın sahibini gözaltına alarak soruşturma başlattı.