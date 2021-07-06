Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atı triportöre bağlayıp koşturdular
Kahramanmaraş'ta aracının arkasına at bağlayarak kara yolunda koşturan kişilere ceza uygulandı. 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada bir atın elektrikli triportöre bağlanarak kara yolunda koşturulduğu görüntüler, polisleri harekete geçirdi.
Kimliğini tespit edilen triportör sürücüsü ve atın sahibine "Hayvan Haklarını Koruma kanuna" muhalefet etmekten 2 bin 66 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten de 2 bin 834 lira para cezası uygulandı.
Ekipler, atı taşıyan triportör sürücüsü ve atın sahibini gözaltına alarak soruşturma başlattı.
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