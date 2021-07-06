İddiaya göre yargıda tanıdıkları olduğunu söylediler. Soruşturması olanlardan dosyadan isminin çıkarılacağı vaadiyle haksız kazanç sağladılar.

Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Nitelikli dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Görevi kötüye kullanmak"tan soruşturma başlattı.

Zanlılar takibe alındı.

Soruşturması olanlar hedefteydi

Çetenin hedefinde hakkında devam eden soruşturma ya da dava olanlar vardı. Devletin çeşitli kurumlarında, özellikle de yargıda tanıdıkları olduğu yalanını söyleyerek ikna ediyorlardı. Dosyadan ismin çıkarılması, soruşturmanın sonlandırılması ya da beraat vaadiyle değişen miktarlarda para talep ediyorlardı.

12 şüpheliden 11'i yakalandı

Aralarında 1 komiser yardımcısı ile 1 polis memurunun da olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde 14 adrese baskın düzenledi.

Zanlılardan 11'i yakalandı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.