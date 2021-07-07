İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasını eleştiren Akşener, "Elektrik üretimi stratejik bir öneme sahiptir. TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Sektörün kontrolü kamuda olmalı." dedi.

Hizmetin kamuya verilmesinin toplumun yararına olduğunu dile getiren Akşener, "Çünkü şayet elektrik iletimi, özel bir şirkete geçerse, elektrik fiyatları, o şirketin yararına, toplumun ise zararına olacak şekilde artabilir. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa, ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

İnterneti, millet için elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaç olarak gördüklerini söyleyen Akşener, "İnterneti hem yavaş, hem pahalı sunan ülkemiz, onu erişilebilir hale getiriyor mu? Maalesef hayır. Bu kısıtlı erişim ve düşük hız ile küresel trendleri yakalayabilir miyiz? Maalesef yakalayamayız" dedi.