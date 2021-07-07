Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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