Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanı Akar, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştü. Görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesine yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.https://t.co/erHDk3A5vq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ba7A6GvOpO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı İspanya
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