Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devrede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'da.

Oradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçecek.

Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. Görüşmeye dair detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/XEoM6G51Ui pic.twitter.com/OTdoiHfPsz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

Dün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya gideceğini söylemişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, krizin başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez Antalya'da bir araya getirmişti.

Antalya Diplomasi Forumu’nda 11 liderle yüz yüze görüşme

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart’ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü.