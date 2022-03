3 gün boyunca diplomasinin kalbi Antalya'da attı. Tarihi görüşmeler gerçekleştirildi, küresel ve bölgesel gerilimler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu artık uluslararası düzeyde tanınan ve bilinen bir etkinlik haline geldi" dedi.

75 ülkeden katılım oldu

Dünya'nın dört bir yanından katılımcılar bir araya geldi. 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan ile 39 uluslararası kurum temsilcisi foruma iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin üçte birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada en üst düzeyde temsil edildi" açıklamasını yaptı.

97 üniversiteden 400 öğrenci katıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na liderler, akademisyenler ve üst düzey bürokratların yanı sıra gençler de yoğun ilgi gösterdi. Gençler 3 gün boyunca panellere katıldı, sorularını sordu, fikirlerini dile getirdi.

Foruma 97 üniversiteden 400 öğrenci katıldı. Forum süresince 3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı ve 3 yan etkinlik düzenlendi. İkili görüşmeler de yapıldı.

Erdoğan 11, Çavuşoğlu ise 67 ikili görüşme yaptı

Forumun ikili görüşmeler açısından zengin geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Forum vesilesiyle Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik. Konuklarımız da birbirleriyle çok sayıda temasta bulundu" dedi.

Dünya basınından yoğun ilgi

Antalya Diplomasi Forumu'na dünya basınından da ilgi yoğundu.

27 ülkeden 600 basın mensubu forumu takip etti. Gelişmeler an be an dünyaya aktarıldı.

Forumun organizasyonunda 2 bin 500'den fazla kişi görev aldı. Açılıştaki konuşmalar 6 dile tercüme edildi.