Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Çavuşoğlu, paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.
Güne #Katar DB kardeşim @MBA_AlThani_ ile #Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 10, 2021
Started the day by discussing developments in #Afghanistan and our bilateral relations with my brother @MBA_AlThani_, FM of #Qatar. pic.twitter.com/FQtTrhCabB
Etiketler: Afganistan Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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