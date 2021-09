Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Güne #Katar DB kardeşim @MBA_AlThani_ ile #Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık.



Started the day by discussing developments in #Afghanistan and our bilateral relations with my brother @MBA_AlThani_, FM of #Qatar. pic.twitter.com/FQtTrhCabB