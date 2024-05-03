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Türkiye
İHA 03.05.2024 04:53

Osmaniye'de yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Uzun süre etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Devlet Bahçeli Alt Geçidi, su birikintisi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı, biriken suda mahsur kalan araç belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Yağışların etkili olduğu bazı bölgelerde ise evleri su bastı. Evine sel suları girmesi sonucu eşyaları zarar gören Eyüphan Denizhan, "Yağmurdan dolayı öbür taraftan sel bastı, gördüğünüz gibi bir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz heder olup gitti erzakımız, yatağımız, yorganımız halımızı görüyorsunuz bir şey kalmadı. Zaten siz de gördünüz her taraf su, sabahtan beri uğraşıyoruz ama suyu tahliye edemiyoruz" dedi

Komşusunun evini su bastığı öğrenip yardıma geldiklerini söyleyen Belediye Meclis Üyesi Şükrü Biliz, "Yunus Emre Mahallesi 14539 Sokak'taki abimizin evini su basmıştı. Haberini alır almaz itfaiye ekibi arkadaşlarımızla beraber acil müdahale ettik. Allah ev sahibimize yardım etsin, biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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Osmaniye Sel Sağanak
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