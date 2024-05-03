Mersin'de devrilen minibüsteki 1 polis yaralandı

Polis memuru R.A.T. idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüs, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Araçta sıkışan sürücü R.A.T. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.
Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün görev dönüşü kaza yaptığı, yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.