Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.57'de Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, 8,77 kilometre derinlikte meydana geldi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.