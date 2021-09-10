Gemi batığının bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu tespit edildi. 18. yy'a ait geminin boyunun yaklaşık 22-24 metre olduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Datça ilçesinde gemi batığına dalış yapıyor. Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen savaş gemisi batığından tarihi eserler çıkarılacak.https://t.co/3v2p1kZPW0 pic.twitter.com/Oo1ywlu0i5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

Yapılan kazı çalışmalarında geminin iskele ya da sancak tarafına ait ahşaplarının kumun altında büyük ölçüde korunduğu görüldü.

Tarihi dalış sona erdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’da gemi batığına dalış yaptı. Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen savaş gemisi batığından tarihi eserler çıkarıldı. pic.twitter.com/Bzdvep9h0I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

"Dalış turizmini popüler hale getirmeliyiz"

Bakan Ersoy, "Su altı kazılarında dünyada birinci de olsak bunu daha çok artırmamız gerekiyor. Dalış turizmini dünyada popüler hale getirirsek fayda sağlamış olacağız" dedi.