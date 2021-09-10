Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için Kırgızistan'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne (KTMÜ) ziyarette bulundu.

Oktay'a ziyaretinde, T.C. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşın Işıkgece, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak eşlik etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan ve Rektörlük Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Beşe tarafından karşılanan Fuat Oktay, Senato Salonu’nda ağırlandı.

Üniversitedeki gelişmeler konuşuldu

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, KTMÜ ve üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kulmırzayev, üniversite ve çeşitli kurumlarla ilgili temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan dışında bulunan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın saygılarını iletti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Fuat Oktay, üniversitedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve gelişmelerden duydukları memnuniyetten bahsetti.

Asılbek Kulmırzayev’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hediye takdiminin ardından çektirilen hatıra fotoğrafıyla ziyaret sona erdi.