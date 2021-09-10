İstanbul'da lüks sitelerle ilgili çok sayıda iddia ortaya çıkıyor. Kat malikleriyle yöneticiler arasındaki anlaşmazlıklar, hatta kavgalarla gündeme gelmeye başladı. Site sakinleri, baskı ve tehdit iddialarıyla soluğu mahkemede alıyor.

TRT Haber ekibi baskı, tehdit, silahlı baskın gibi binlerce iddianın ortaya çıktığı sitelerdeki durumu araştırdı.

Özellikle kat malikleriyle site yönetimleri arasındaki anlaşmazlıklar mahkemelere taşındı. Söz konusu sorunların temelinde yatan sebep ise aidat bedelleri, ya da kat maliklerinin iddia ettiği gibi site yöneticileri tarafından talep edilen usulsüz ek ücretler.

Sitede oturan bir vatandaş, "Sosyal mesafe cezaları kesildi. 2 bin, 3 bin lira, 12-13 bin liraya varan bedeller" diyor.

Yüksek aidatlar alınıyor

750 lira aidat ödeyen başka bir site sakini ise hiç 750 lira ödeyemediğini, her zaman daha fazla ücret istendiğini şu sözlerle anlatıyor:

"750 lira aidatı ödüyorum, hiç 750 lira ödeyemedim ama. 900-1000-1050. Açıklaması ne, işte sizin pay ölçerinizde sıcak su kullanımınız var. Diyorum ki ben 2 aydır yokum evde, nasıl kullanmışım?"

Avukat Yasin Özkan, site sakinlerinin aidat ödemesi durumunda icralık olabileceğini şu sözlerle anlattı:

"Kat maliklerinden yönetimler genel kurullarda kabul edilen işletme projesinde bahsedilenin dışında hiç bir şey talep edemezler. Eğer aidatı ödemezsek yönetim sizi icra takibi yoluyla icralık yapabilir. Aylık yüzde 5 oranında yıllık yüzde 60’a tekabül eder, bir gecikme tazminatıyla bu parayı sizden alabilir."

Cezalara mağruz kalınıyor

Peki ödemeleri reddedenlere uygulanan yaptırımlar neler?

Bir site sakini "Benim aidat borcumu aslında bütün apartmanın daire borcunu daire numaralarını yazarak apartman panosuna asıp, afişe etti bizi" dedi.

Yaptırımlara mağruz kalan başka bir site sakini ise aidat ödemediği için otoparkı kullanamadığını, sıcak sularının kesildiğini ifade etti.

Site yöneticileri kimler?

Şikayetin odağındaki site yöneticilerinin kim oldukları ise asıl tartışma konusu.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Düşünün ki 500 dairelik bir sitede, ciddi bütçelerle yönetilen konutun bütçesine hakimse ve dışarıdan içerideki oturan kat malikine sen buranın yönetimini al ve aldığın yönetimden sonra da aylık, güvenlik hizmet giderini, temizlik hizmet giderini asansör bakımlarını ve diğer giderleri bana vereceksin, burayı ben yöneteceğim" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, kat maliklerinin hoşnut olmayacağı durumlarla karşılaşmaması için, itiraz hakkına sahip oldukları genel kurullara tam katılım sağlamaları gerektiğini belirtiyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman

Kurgu: Şeyda Güloğlu Ulusal