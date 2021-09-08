İstanbul'da son dönemde kira fiyatları yüzde 30 artmış durumda. Bu oran bazı ilçelerde yüzde yüze kadar çıkabiliyor.

Artışın en çok görüldüğü Suadiye, Bostancı gibi semtlerde 2 bin 500 lira olan evler 5 bin liraya kadar yükseldi, Avcılar'da da 1500 lira olan kiralık daireler 3 bin liraya kadar dayandı.

Fiyatların en çok arttığı semtler

Kiraların en çok arttığı semtler, Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa, Gayrettepe ve Fikirtepe...

Fiyat artışlarıyla ilgili bilgi veren Emlakçılar Odası Başkanı Nizametti Aşa, "Beşiktaş'ta geçen sene 2 bin 500, 3 bin lira olan daireler şu anda 4 bin, 4 bin 500 civarında" dedi.

Avcılar'da da durum farklı değil

Merkeze uzak ilçelerden Avcılar'da da durum farklı değil.

Avcılar'daki kiralık ev fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Muhtar Serkan Vatansever, "Biz şu anda Avcılar ilçesinin Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule mevkisindeyiz. Burada bir senede kiralık ev fiyatları minimum yüzde yüz, maksimum yüzde 150 oranında arttı. Geçen sene 1500 lira ödeyen komşumuz bu sene 3 bin 500 lira kira ödüyor" açıklamasını yaptı.

Kiracılara "evden çık" baskısı



Fiyatlar artınca evinde kiracı bulunan bazı ev sahipleri de kirayı yasal orandan daha fazla artırmaya çalışıyor. Kiracıların bu konudaki şikayetleri artıyor.

O baskıya maruz kalan kiracılardan biri, "Ev sahibim kızım gelecek evimden çık dedi. Ben de iyi niyetli olduğumdan çıktım. Sonrasında öğrendim ki daha yüksek fiyata evi başkasına kiraya vermiş" dedi.

Bir başka kiracı ise yaşadığı haksızlığı şöyle anlattı:

"3 bin lira kira ödüyorum. Şu anda oturduğum ev satılmış. 3 bin lira kira ödediğim halde yeni ev sahibi bana 8 bin 500 lira kira ver diye tebligat çekmiş. Bu kişiye o aklı veren de emlakçılar."

Emlakçılar kışkırtıyor

Bazı ev sahipleri ise kendilerini emlakçıların kışkırttığını söylüyor:

"Teşvik ediyorlar. Devamlı bizleri arıyorlar. Şu an 3 bin 800 liraya neredeyse 2+1 evler var. Benim dairem 4+1. Şu an en aşağı 6-7 binliraya kiraya verebileceğimizi söylüyorlar."

Kanunlar kiracıdan yana

Ancak ev sahiplerinin geçerli bir sebep bulmadan kiracıları evden çıkarmaya hakkı bulunmuyor. Kanunlar kiracıları koruyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Avukat Batuhan Bulut, "Ev sahibi eğer binayı yıkıp yeniden yapacaksa, ya da kentsel dönüşüm söz konusuysa, satın alan kişi kendisi için ya da alt ve üst soy için orayı kullananma ihtiyacı içine girecekse, bu gibi durumlarda kiracının tahliye edilmesi mümkün oluyor. Ya da kiracı kira borcunu ödemiyorsa tahliye mümkün" dedi.

Kiralık ev sayısı az



Ancak İstanbul'da kiralık ev sorunu kolay bitecek gibi görünmüyor. Bunda da en büyük etkenler, kentsel dönüşüm ve üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla artan konut ihtiyacı.

Kiralık ev sayısının azaldığını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Nizametti Aşa, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir anda 5 bine yakın evin yıkımı söz konusu oldu. İki yakaya baktığımızda 7-8 bin tane binanın yıkımız söz konusu" diye konuştu.



Gayrimenkul Danışmanı Umut Güçlü, "Bu yıkılan binalarda oturanların tümü kiralık daire arıyor. Ya okula ya da iş yerine yakın kiralık daire arayan müşterilerimiz tamamen sınırlarını aştı. Kadıköy'da kiralık ev arayanlar Kartal'dan bile daire kiralıyor şu anda" dedi.

En ucuz kiralık daireler ise Esenyurt, Pendik ve Tuzla'da bulunabiliyor. Ancak buradaki sorun şehrin merkezine uzaklık.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Muratcan Reyhan