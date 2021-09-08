Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak’ın Banaz ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolu kenarındaki kahvehanede İ.D, K.K. ve İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan İ.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.K. ise özel bir hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri İ.Ş'yi gözaltına aldı.
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